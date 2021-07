Après la réactivation de la plateforme citoyenne ensemble (https://ensemble.province.namur.be), destinée à faciliter le contact entre nos citoyens, une autre initiative se met en place à l'intiative de Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur et ses services. L’idée ? Un service de solidarité destiné à faire le lien entre les propositions d’aide et les besoins des sinistrés recensés par les communes et C.P.A.S.

Vous êtes un citoyen, une association, une entreprise ? Vous avez un logement, du matériel, du mobilier, des appareils électroménagers, de la nourriture… à offrir ? Envoyez un mail à l’adresse offre.inondations@province.namur.be ou téléphonez au 081/77 6006 dès aujourd’hui, tous les jours de la semaine, entre 9h et midi

Cette plateforme n’a pas pour objectif de recevoir des offres de denrées périssables et eau potable, de bénévolat ou de dons financiers (pour ceux-ci la Croix-Rouge et certaines communes ont ouvert des comptes).