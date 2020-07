Début 2020, la Ville d’Andenne, la Fondation Be Planet et le Réseau Transition se sont associés pour développer “Proximity”, un partenariat innovant “Commune-Citoyens-Entreprises” pour renforcer les projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire. À travers Proximity à Andenne, il s’agit de développer un véritable écosystème local d’échanges entre Commune, citoyens, associations, entreprises et commerces. Cet écosystème renforcera le réseau et les connaissances de chacun et permettra de lever des moyens financiers, matériels et/ou humains en offrant à chacun la possibilité de s’engager selon ses moyens et ses envies en faveur du Climat et de la Transition Écologique.

A Andenne, Proximity est un appel à projets vers tous les projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire. Un appel vers les entreprises, commerçants et indépendants à venir rejoindre cet écosystème innovant pour partager leur expérience et soutenir des actions concrètes proches de chez elles. sont également envisagées : des rencontres entre citoyens, associations, entreprises, commerces et commune pour construire un écosystème favorisant les interactions, la connaissance de la réalité de chacun et la construction de partenariats. Une grande campagne de mobilisation verra le jour à l’automne pour lever des moyens financiers/matériel, du mécénat de compétences et du bénévolat pour les projets.

L’appel à projets est organisé par la Fondation Be Planet, chargée de répondre aux questions des participants, de la réception des dossiers de candidature, de la préparation et de l’organisation du jury et du suivi administratif et financier des lauréats. La date de clôture de cet appel à projets est le 31 juillet 2020.Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur la transition écologique et solidaire sur la Ville d’Andenne et répondre aux critères de sélection.

Tous les documents de cet appel à projets se trouvent sur le site web : http://andenne.proximitybelgium.be. Les candidats à l’appel à projets doivent remplir le dossier de candidature et l’envoyer par email à beplanet@beplanet.be au plus tard le 31 juillet 2020, à 12h.