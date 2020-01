L'un pour une condamnation en correctionnelle; l'autre pour des dérapages sur Facebook

"Le 20 janvier 2010, la Commission de vigilance fédérale de la Fédération PS de Namur a auditionné Monsieur Pascal Liémans, pour des différends internes et une décision de justice du Tribunal correctionnel de Namur le concernant, et Monsieur Germain Verhelst, pour des différends internes. Suite à ces auditions, la Commission de vigilance fédérale a décidé de les suspendre de l’ensemble de leurs mandats et attributions liés au Parti Socialiste, ainsi que de leur qualité de militant", communique Michel Villan, Président de la Commission de Vigilance.

Cette sanction prend effet immédiat, mais n'est pas forcément définitive, la présomption d'innocence prévalent a sein des structures du PS. Le 15 janvier, Pascal Liémans, ancien économe d'une école, a été condamné en première instance pour détournement, à rembourser 44.609 euros, en plus d'une peine de travail de 200 heures et d'une amende de 6.000 euros. Mais comme il fait appel de cette décision, la Commission de vigilance pourrait revenir sur sa décision s'il s'avérait qu'il sorte blanchi en seconde instance des charges pesant contre lui. Outre son rôle de membre de la fédération, le militant se voit aussi privé provisoirement de sa fonction d'administrateur de l'ASBL Les Jambiens.

En ce qui concerne Germain Verhelst, la sanction est valable pour un an à partir de cette date. Il lui est reproché des dérapages, des accusations et certains propos jugés outranciers sur différents groupes Facebook et une attitude que certains jugent inadmissibles en interne du parti. Précisons que, s'il s'agit d'un proche de la conseillère communale et provinciale Cathy Collard, celle-ci n'est associée ni aux prises de position du militant déchu ni à la décision des instances du PS.

"Je demande à chacun d'être intelligent et de ne faire d'assimilation", rappelle le Président de la Fédération PS de Namur qui tient à maintenir une ambiance constructive, respectueuse et positive au sein des mandataires et militants. "La décision devait être la plus neutre et la plus juste possible, quels que soient les liens avec nos élus".

"Dans les deux cas, aux termes des décisions, la Commission de vigilance se réunira pour statuer à nouveau", précise Michel Villan, Président de la Commission de Vigilance.