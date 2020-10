Un nouvel Espace Coworking a ouvert ses portes le 1er octobre à Emines, sur l’axe Namur-Eghezée/E411. Ce coworking rural s’adresse aux indépendant et entrepreneurs des environs et aux désormais nombreux télé-travailleurs à la recherche d’un espace de travail calme à proximité immédiate de leur domicile.

Il rassemble les avantages de la campagne (cadre rural, taille humaine) tout en étant accessible en voiture, bus et vélo (axe fréquenté, parking gratuit) et est situé au-dessus des récents commerces locaux Racine et Boucherie Originelle. À l’initiative du projet, Sandrine et Emmanuel, deux Eminois qui veulent dynamiser la commune et proposer des solutions aux nombreux indépendants bruyérois. Un autre couple Eminois, Aurélie et Thomas, les a rejoint pour animer la communauté.

Puzz, c'est son nom, compte un coworking en openspace pour 10 à 12 personnes, deux bureaux privatifs, une salle de réunion/formation, une cabine téléphonique et une cuisine partagée. L’espace ouvert et la salle de réunion pourront être loués en dehors des heures de bureau pour accueillir des événements, cours, ateliers divers.

Pour célébrer l’ouverture de PUZZ, le coworking est accessible gratuitement durant tout le mois d’octobre. Passé cette date, les intéressés pourront bénéficier d’une journée test gratuite. Outre les animateurs qui assureront une présence continue, quelques futurs coworkers ont déjà marqué leur intérêt pour l’espace et les premiers événements s’organisent.

Contact : Sandrine Tilmant et Emmanuel Huon, gestionnaires : sandrine@puzz.be. 0498/46.90.64, emmanuel@puzz.be, 0478/26.31.71. Infos : https://www.puzz.be/ et https://www.facebook.com/puzzlabruyere/