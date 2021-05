Un petit rappel des faits s’impose. Lors du conseil provincial du 11 décembre 2020, le conseiller provincial et chef de groupe Défi Patrick Pynnaert avait pris la décision de siéger comme indépendant. Il manifestait ainsi son rejet de la réforme de la province mise au point par les partis MR-CDH et Défi. "La petite enfance, la laïcité, les associations importantes pour notre population comme Bébébus, l’AIS, le Territoire de la mémoire et Inforjeunes sont malmenées par cette réforme", confiait-il à l’époque. "Comme homme et mandataire politique libre, je n’ai pas été élu pour casser le service public en pleine crise sanitaire."

Une décision lourde de conséquences. La majorité CDH-MR-Défi ne tenait dès lors plus qu’à un siège. "Un coup de semonce, tel était le but de cette démarche", déclare maintenant Patrick Pynnaert. Il voulait annoncer ce vendredi au Conseil provincial reprendre sa place dans les rangs de la majorité au sein du groupe Défi à partir de ce 28 mai mais le point n’est même pas passé. Il aurait fallu pour cela que l’autre membre de DéFI à la Province, Amaury Alexandre, l’approuve. Voici malgré tout le contenu de l’intervention qu’il avait préparée. "Dans un esprit purement constructif et dans un espoir d’apaiser les tensions qui règnent actuellement sur certains dossiers, j’assumerai de nouveau mes fonctions de chef de groupe et je continuerai à défendre les valeurs de mon parti."

Reste que le président provincial de DéFI, Bertrand Custinne, ne l’entend pas vraiment de la même oreille. "Ravi d’apprendre cette information par la presse", signale-t-il. "Drôle de manière d’apaiser les choses et de tenter de renouer les liens… sans même savoir ce qu’en pense le parti. Une majorité a besoin de stabilité, pas de girouettes. Monsieur Pynnaert peut sans problème revenir dans la majorité en tant qu’indépendant. Par contre, à ce stade, son intention de réintégrer le groupe provincial DéFI n’a pas été acceptée, ni par le parti DéFI, ni par ses instances, ni par son Député provincial, Monsieur Amaury Alexandre " De là à redevenir chef de groupe, ce serait évidemment encore une autre histoire.

Grégory Piérard