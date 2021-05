Après une année de calme sur le plancher du quai des Joghiers, l’espace détente estival du bord de Meuse a bien l’intention d’accueillir à nouveau les citoyens en quête de divertissement. C’est Keybox Productions, une entreprise namuroise active dans la prestation de services événementiels, qui sera chargée de l’organisation de cette édition. En collaboration avec Monsieur Événement, de Thuin, qui apportera son soutien logistique et opérationnel. "Nous avons à cœur de rafraîchir le concept, notamment en mettant l’accent sur la récupération et le réemploi mais aussi et surtout en initiant une collaboration avec de nombreux talents locaux", explique Thibault Machuraux, cogérant de Keybox avec Simon De Fays. Les deux comparses sont par ailleurs aussi gérants du café Les Poules à Lier. "L’objectif est bien entendu de donner au site un air de station balnéaire, avec une ambiance rétro-chic, un bar éphémère, une terrasse et des foodtrucks mais nous entendons surtout donner un coup de pouce à la culture. Cela fait de trop nombreux mois que les artistes restent muets."

Oui mais voilà, dans le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement, les protocoles à respecter sont encore trop stricts et les jauges trop basses. Des mesures qui empêchent d’assurer à l’événement une rentabilité suffisante pour pouvoir proposer des représentations artistiques.