Après une année de calme sur le plancher du quai des Joghiers, l’espace détente estival du bord de Meuse accueillera la 8e édition de Quai Novèle, dès ce vendredi 18 juin.

Keybox Productions, une entreprise namuroise active dans la prestation de services événementiels, et Monsieur Événement, de Thuin, avaient annoncé "vouloir rafraîchir le concept, notamment en mettant l’accent sur la récupération et le réemploi mais aussi et surtout en initiant une collaboration avec de nombreux talents locaux." Pari réussi avec cette terrasse agréable. "On a utilisé beaucoup de matériaux de récup comme la caravane qui accueillera les artistes, les barils, etc.", explique Simon De Fays de Keybox Productions. "Il n’y a pas vraiment de nouveautés mais on voulait surtout mettre en avant la création de synergies et fédérer les acteurs locaux. Tous ceux qu’on a contactés ont répondu directement présent", enchaîne son associé Thibaut Machuraux.

Pour cette 8e édition, de nombreux événements récurrents seront organisés. Le mercredi, Quai Novèle sera uniquement ouvert sur réservation pour l’atelier barbecue proposé par "Les Secrets du Chef". Le jeudi sera consacré aux Afterwork, au son de l’artiste du jour. Pour bien démarrer le week-end, les visiteurs du vendredi auront droit à "l’apéro sur Meuse". "L’occasion de découvrir de nouveaux produits et de retrouver le concept Craquage, resto situé au pied du Beffroi, qui proposera ses préparations du jour. Le samedi, la scène sera réservée aux artistes. À cet égard, un crowfunging a permis de récolter une somme de 5.000€ qui servira à payer les cachets des artistes, eux aussi durement touchés par la crise du Covid-19. Enfin, le dimanche, ça sera brunch de chez Café Fleuri avant de profiter de divers ateliers en famille.

Parallèlement à ces événements récurrents, trois rendez-vous ponctuels sont prévus. À commencer par "Cap à l’Eau", le 18 juillet de 11h à 16h30, une journée d’initiation aux sports nautiques en collaboration avec les clubs nautiques namurois. Le 6 août dès 19h30, il s’agira de "Cap Musical". Enfin, le 22 août sera consacré aux enfants avec "Cap Kids", de 13h30 à 17h30.

La terrasse du Quai Novèle pourra accueillir 46 personnes. Avec la zone de transat qui sera prochainement installée, cette capacité montera à 70 personnes. Dans le respect des règles sanitaire du moment pour l’événementiel et l’Horeca.

Cohabiter avec les marginaux

Ce bord de Meuse a régulièrement été fréquenté par des marginaux ces derniers mois avec consommation d’alcool et/ou de drogues. Cette problématique a été abordée par les organisateurs dans le cadre de cette 8e édition. "Cela fait un an et demi qu’il n’y a plus rien eu ici. Ces personnes avaient dès lors une belle terrasse où se poser, la plus belle de la confluence. En se réappropriant cet espace public via du contenu et en faisant venir le public, ces marginaux ne se sentiront plus forcément bien ici et iront ailleurs. On doit aussi se dire que ce sont des êtres humains avant tout et qu’on va devoir cohabiter. On s’attend à un peu de casse malheureusement mais ce n’est pas spécifique à ce bord de Meuse. Encore hier (lisez mercredi), on en a vu un griffer la carrosserie d’une voiture avec un morceau de verre pour le plaisir. Il est prévenu que la police passe plusieurs fois par jour", précise Thibaut Machuraux.