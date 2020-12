La nuit du 1er au 2 décembre à Gembloux, Sandra (prénom d'emprunt), a vécu un véritable calvaire. A cette époque, elle n'allait pas bien. Deux amis, un homme et une femme, lui ont proposé de passer la soirée en leur compagnie. Les deux hôtes ont bu du whisky ce soir là, avant de proposer une relation sexuelle à Sandra, ce que cette dernière a eu le malheur de refuser. Ce fut alors un déchaînement de violence.

L'avocate de la victime, expliquait, le 20 novembre dernier : " Ils ont fermé la porte à clé et lui ont pris son téléphone. Ma cliente a été frappée, étranglée à plusieurs reprises, contre un meuble, au sol. Par chance, elle a su reprendre son gsm et a su appeler le dernier numéro composé, celui de sa mère. Quand celle-ci a rappelé, les deux auteurs ont décroché et ont expliqué que sa fille était devenue folle. Une fois que sa maman est venue la rechercher, elle a pu constater que sa fille avait le visage tuméfié, qu'elle portrait des marques de strangulation, des traces de coups aux côtes et aux avant-bras. Pour elle, cela a été un choc terrible. Elle a subi un arrêt de travail de plusieurs mois, un véritable choc post-traumatique. Elle a fait une tentative de suicide et est depuis suivie par un psychiatre et un psychologue. "

Le tribunal a condamné les deux prévenus ce vendredi à des peines de 2 ans de prison et à 200 euros d'amende