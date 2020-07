Le 2 mars dernier, une boulangerie de Couvin a été braquée par un individu armé d'un couteau. Ce jeudi matin, l’homme a été condamné à une peine de quatre ans de prison assortie d’un sursis probatoire, sursis que le prévenu avait demandé. Parmi les conditions : celles de suivre une cure de désintoxication, diverses formations et de ne plus fréquenter de personnes consommant des stupéfiants.

Le jour des faits, Sébastien s'était présenté dans la boulangerie peu avant la fermeture. « Il a commandé une viennoiserie et a sorti un couteau au moment de payer. Il est parti avec la recette de la journée », a indiqué le parquet de Namur à l’audience. Soit 525€. Sébastien a toutefois rapidement été interpellé car il ne portait qu'une casquette et une capuche lors du braquage. En comparant les vidéos des caméras de surveillance du jour des faits et des jours précédents, il a pu être identifié.

Ce braquage, il l'a expliqué par son addiction aux stupéfiants. Avec les 525€, il a directement acheté de la cocaïne et de l'héroïne à Charleroi. « J'avais besoin d'argent. J'avais consommé de l'alcool et des médicaments. Je suis entré dans le commerce comme un robot, sans me rendre compte de la gravité des faits. En prison, j'ai eu le temps de me remettre en question, notamment par rapport à ce que la victime a pu ressentir », a expliqué le prévenu à l'audience.