Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 4 ans de prison assortie d’un sursis de 4 ans pour ce qui excède la détention préventive effectuée à l'encontre d'un homme né en 1965 poursuivi pour une tentative d'extorsion avec violences ou menaces commise en janvier 2019 à Sambreville.

Avec sa compagne de l'époque, aujourd'hui décédée, l'homme s'est rendu au domicile d'un couple de personnes âgées pour réclamer une somme de 500 euros. Sous influence d'alcool, il a notamment lancé un vase au verre au visage d'une des deux victimes. Une arme a aussi été exhibée. "Ils ont menacé de revenir en fin de journée et de les tuer et tout casser s'ils n'avaient pas l'argent. Ces gens on t eu la peur de leur vie alors qu'ils n'étaient, à la base, pas du tout concernés par cette dette de 500 euros", précisait le parquet de Namur. En plus de l'alcool, le prévenu consommait également du cannabis et de la cocaïne, quand il avait suffisamment d'argent.