Un Roumain a écopé, mercredi matin en état de récidive générale, une peine de quatre ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Dinant. Il était poursuivi pour un vol et une tentative de vol de métaux, commis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2021 et le 30 décembre 2021 à Couvin.

Des tuyaux en cuivre et en acier ont été dérobés dans les entrepôts désaffectés de la société Stove Works. "Une porte a été fracturée et le système d’alarme mis hors d’usage. Les métaux ont été rassemblés à l’arrière du bâtiment puis embarqués à bord d’une voiture", indiquait le parquet de Namur au sujet des faits commis la nuit du 5 au 6 décembre. Selon l’administrateur de la société Stove Works, le préjudice s’élève à 24.000€.

Quelques semaines plus tard, le 30 décembre, une patrouille de police de la zone des Trois Vallées a interpellé un homme qui rôdait aux alentours des entrepôts. Ce dernier disait être tombé en panne avec sa voiture, contestait être l’auteur du vol survenu début décembre et affirmait être arrivé en Belgique le 15 décembre. Néanmoins, l’enquête a mis en évidence que son téléphone a activé les pylônes à proximité des faits tandis que sa plaque d’immatriculation a été scannée par des caméras. Lorsqu’il a été interpellé, il portait une lampe frontale et des gants en caoutchouc tandis que des canettes, similaires à une retrouvée dans sa voiture, ont été trouvées dans les entrepôts.