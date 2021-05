Quatre ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour deux vols et deux tentatives de vol commis à Florenne, le 3 mars 2021.

L'homme a débuté son périple par les deux tentatives de vol dans deux habitations différentes. Il est entré dans la première après avoir brisé une vitre mais s'est enfuit lorsqu'il a vu que plusieurs personnes étaient dans le jardin. "Mon épouse était présentes avec plusieurs enfants", indique la partie civile. Même modus opérandi dans la seconde habitation où le prévenu a fait demi-tour lorsqu'il a entendu que quelqu'un se trouvait à l'étage.



Dans la troisième maison, l'homme est tombé nez à nez avec le propriétaire. Ce dernier l'a retenu mais l'a lâché lorsque le voleur a crié pour lui faire croire qu'un autre individu se trouvait dans la maison. "Ma femme et les enfants étaient là. J'ai craint pour eux. Depuis, quand on rentre chez nous, on ferme directement la porte à clé et on a des yeux partout", explique cette seconde partie civile. Enfin, le prévenu a volé une voiture, une Huyndai Tucson, chez une quatrième victime. Celle-ci n'était pas verrouillée et la clé se trouvait dans l'habitacle. Il a finalement été interpellé au centre Fedasil de Florennes où il réside. La défense a plaidé le sursis probatoire. Jugement le 16 juin.