La Ville de Namur a reçu ses quatre premiers véhicules électriques, dans le cadre du remplacement partiel de sa flotte d’ici 2026. Ces premiers véhicules électriques sont destinés à divers services communaux pendant une période de test d’une année. Le but du test est notamment de vérifier la fiabilité de ces engins réputés "sans frais et sans entretien". Les véhicules reçus sont deux Renault Zoe et deux Renault Twizy. Chaque véhicule a coûté 33.000 euros et 13.679 euros. La Ville Namur a obtenu, pour ce projet, une subvention de plus de 40.000 euros de la Région wallonne. S.M