L’histoire se répète malheureusement pour le magasin de cycle DC-Team Bike à Wierde. Hier soir, pour la quatrième fois, des individus ont commis un vol dans ce commerce. Sur une vidéo postée de caméra de surveillance, on y voit notamment au moins trois personnes réaliser ce casse, en ayant une fois encore réussi à faire un gros trou dans le mur. La route nationale était très peu fréquentée à ce moment de la nuit, les malfrats n’ont pas été dérangés. « Je suis dégouté », confie ce matin Cédric Denis qui n’a pas encore communiqué le montant du préjudice. On peut le comprendre. Sur les réseaux sociaux, on peut déjà lire de nombreuses marques de soutien à toute l’équipe de DC-Team Bike.

Fin octobre, un casse similaire avait été commis dans ce magasin par deux individus. « Avec une masse, ils ont d’abord cassé la cloison. Puis, ils se sont emparés de plusieurs vélos, dont le mien qui était équipé d’un traceur GPS », relate le gérant, Cédric Denis. Grâce au traceur, les policiers étaient ensuite partis à la poursuite des malfrats, sans succès. Le véhicule contenant les vélos (estimation : 40 000 euros) avait finalement été retrouvé dans un quartier de Schaerbeek. C’était déjà la 3ème fois que ce magasin était visé en moins d’un an. « “J’ai un système de sécurité en place, mais cela ne suffit plus. À part dormir avec une arme dans mon magasin, je ne vois rien d’autre pour éviter pareil scénario dans le futur », nous confiait-il.