Patricia Brabant (PS) a fait part ce vendredi au conseil provincial de son inquiétude quant à l’avenir de l’imprimerie de la province. "Rien n’engendre plus les rumeurs que l’incertitude, la crainte de perdre son travail et la méconnaissance des buts poursuivis par les décideurs politiques. L’hypothétique vente du parking à l’arrière de l’imprimerie et le leitmotiv répété "zéro papier" suffisent à provoquer une vive inquiétude. Quel est l’avenir de l’imprimerie provinciale ?", demande la conseillère.

Richard Fournaux (MR), député provincial en charge des Ressources internes, répète d’abord qu’au sein de l’imprimerie, la concertation sociale fonctionne bien et que dès lors, le personnel peut s’adresser aux organisations syndicales pour obtenir les éléments d’information qu’il souhaite.

Quant à la vente éventuelle d’une partie du parking, le député se veut totalement rassurant, celle-ci n’a absolument rien à voir avec les éventuels enjeux de l’imprimerie elle-même.

Quant à la politique "zéro papier" défendue par le directeur général, Richard Fournaux explique qu’il faut savoir ce que l’on veut : "Lors de législatures précédentes, nous avons eu des critiques acerbes parce que nous réalisions beaucoup trop de travaux d’impressions divers. Aujourd’hui, on est de plus en plus vigilants, on veille à diminuer la production de papier et on communique avec des moyens modernes."

Mais, pour le député, le vrai débat, s’il n’est pas encore à l’ordre du jour, devra se faire sous peu. " Le matériel dont dispose l’imprimerie actuellement prend de l’âge. Les nouveaux outils de production sont vite dépassés. Il faudra poser des choix. Est-ce qu’on investit ou faudra-t-il rechercher des nouveaux moyens de production ? "

De son côté, Georges Balon Perin (Ecolo) insiste : "Il faut continuer dans la direction "zéro papier". Et effectivement, il faut faire des choix. L’imprimerie n’est pas au cœur des missions de service public. Il y a dans la province de Namur des entreprises indépendantes à la pointe du progrès en matière de recyclage et très performantes, autant faire appel à elles ."