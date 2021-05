Namur: ouverture autorisée du PARF le 8 mai mais protocole pour l'instant inconnu Namur Grégory Piérard © D.R.

Le secteur de l’Horeca pourra enfin ouvrir ses terrasses ce 8 mai et la journée s’annonce chargée à Namur. La Ville procédera également à l’inauguration du téléphérique. Les activités pourront aussi reprendre au Parc attractif Reine Fabiola. Le Codeco l’a annoncé le 27 avril dernier mais sans autres précisions pour l’instant. "On attend l’arrêté ministériel, on espère qu’il sortira incessamment sous peu", explique Anne Barzin,