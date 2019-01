Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme âgé entre 40 et 50 ans.

Le vendredi 18 janvier 2019, il a été retrouvé à Viroinval et semble souffrir d’amnésie. "Il est de corpulence normale et mesure 1m60. Il a les cheveux mi-longs et grisonnants et une barbe. Il a deux tatouages sur les bras, un tatouage représentant une étoile sur la cuisse droite et un tatouage représentant un tête de mort sur l’épaule droite. Il pourrait être de nationalité française. Vos témoignages exclusivement via la ligne gratuite 0800/30.300 ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu", précise la police fédérale dans un appel à témoin.

C'est dans un contexte d'une personne signalée comme sans domicile fixe que la police des Trois Vallées est intervenue vendredi. "C'était dans un petit village, à Olloy. Il faisait frais. Ce monsieur, qui vivait en harmonie avec la nature, tenait des propos plus qu'incohérents. Il n'avait pas de papiers sur lui, ni à proximité. L'enquête de voisinage a été négative. Et, lui, a été incapable de nous donner son identité", a précisé la commissaire Virginie Wuilmart. Dans ce contexte, l'homme a été hospitalisé a Mont-Godinne avant d'être interné au centre neuro psychiatrique de Dave (Namur). En attendant son identification.