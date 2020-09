Si les Fêtes de Wallonie telles qu'elles avaient lieu ces dernières années ont été annulées en avril dernier, certains Namurois entendent tout de même faire la fête. Des invitations à se rassembler, notamment le lundi des Namurois, circulent par exemple sur les réseaux sociaux. A ce sujet, le bourgmestre Maxime Prévot s'est montré très clair mercredi lors de la présentation des Fêtes de Wallonie "light" de cette année.

"Il est clair que certains auront la nostalgie de se rassembler lors des Fêtes. Mais les règles sont les règles et il convient d'éviter les rassemblements, sur la place du Vieux notamment. Nous resterons en phase avec les directives du CNS et des règles qu'il définira dans les prochains jours. Mais il est hors de question d'assister à des rassemblements de plusieurs milliers de personnes en bord de Sambre ou sur certaines places. La police sera là pour faire son travail et faire respecter les règles. Appeler à des rassemblements durant ce week-end n'est pas une attitude responsable. Il faut faire face à ce virus et ne pas baisser les bras, même si on a envie de lever le coude."