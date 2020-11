L'Abbé Van Vynckt, Doyen de Marche-en-Famenne, est bien connu des Namurwès puisqu'il célèbre, depuis 2016, la Messe en Wallon, reprenant le flambeau de l'abbé Pol Malherbe. En mars, au début du confinement, il décide de prendre sa plume wallonne pour mettre un peu de baume au cœur, en cette période inédite. Avec plus de 30 000 vues sur les réseaux sociaux, le succès est au rendez-vous. Et depuis, chaque lundi, il remet le couvert avec un billet d'actualité ou d'humeur.

Le livre « Rastrind sés' !», comporte ses 20 premiers billets, rédigés entre mars et septembre. Il se termine avec l'homélie prononcée lors des Fêtes de Wallonie.

Un livre qui n'est pas destiné qu'aux locuteurs de wallon!

Le livre a été imprimé de telle manière à ce que le français soit en vis-à-vis du wallon. De plus, à chaque chapitre, un code QR permet d’accéder directement à l'enregistrement audio fait par l'abbé en wallon. Un petit guide au début de l'ouvrage permettra aussi d'en savoir plus sur la manière dont est orthographiée et dont on prononce la langue.

Ce recueil peut donc être aussi un bel outil pour les personnes souhaitant apprendre le Wallon ou améliorer leur connaissance pour se préparer aux prochaines Fêtes de Wallonie!

Des sujets sérieux, sans se prendre au sérieux

Évidemment, Bernard Van Vynckt est connu pour ses traits d'humour lors de la messe du lundi des Fêtes de Wallonie. On retrouve ce même état d'esprit dans chacun de ses billets. Un livre qui, à l'image de l'abbé, traite de sujets sérieux et nous fait réfléchir, sans se prendre au sérieux pour autant.

Le titre « Rastrind sés' !», choisi par l'abbé, lui correspond bien: « C'est une belle formule wallonne que l'on pourrait traduire par Ne t'emballes pas! ou Tu exagères! ». Parmi les sujets abordés, le coronavirus bien sûr, mais aussi la solitude des aînés ou encore la situation à Beyrouth. Parmi les sujets plus légers: des suggestions d'excursions ou encore les Fêtes de Wallonie confinées de cette année.

Bernard Van Vynckt ne touchera pas un sou pour ce livre: "Les billets ont été écrits initialement pour la Radio RCF Sud-Belgique et c'est à eux que je reverse tous les bénéfices." Faisant partie du réseau RCF, la station qui émet à Namur et Bastogne ne peut pas diffuser de publicité. "Une force qui, en raison de la crise, pénalise la radio qui a reçu bien moins de dons que les autres années. Ce livre est ma manière de pouvoir les aider."

L'Abbé continue d'ailleurs sa collaboration avec la station puisque de nouveaux billets en wallon y sont diffusés tous les lundis à 12h30 et 17h30. Il anime aussi tous les dimanches à 18h10 une Tranche de Wallon.

Au prix de 14 €, le livre « Rastrind sés' !», est d'ores et déjà disponible auprès des librairies namuroises et de la Province. Probablement un très beau cadeau à mettre au pied du sapin de tous les amoureux de la langue wallonne et un bel objet historique pour se rappeler de la manière dont nous avons vécu l'année 2020.