Le Service Public de Wallonie a entrepris l’année dernière, en plusieurs phases successives, des travaux de réfection du revêtement du RAVeL longeant la chaussée de Dinant à Wépion (Promenade de la Meuse). Retardé par des interventions conjointes des impétrants (sociétés qui gèrent les infrastructures pour la fourniture d’énergie notamment), le chantier en est actuellement toujours à sa dernière phase qui, pour rappel, interdit toute circulation piétonne et cycliste entre la place Albert 1er et la rue du Barrage, et ce dans les deux sens (voir plan de localisation ci-joint). Une déviation est mise en place par la chaussée de Dinant.

A l’issue de cette ultime phase, dont la fin est prévue pour le début du printemps, c’est un RAVeL de Meuse complètement renouvelé, entre Wépion (écluse de Tailfer) et le quartier de La Plante, qui s’offrira à l’usage des utilisateurs et utilisatrices.