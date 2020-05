Nicolas, un Albanais en séjour illégal, était en aveux de 3 vols et de 3 tentatives de vols. Le 22 novembre dernier, il s'est rendu coupable d'un vol avec effraction en région namuroise. Un hélicoptère a même été mobilisé pour le retrouver. L'homme s'était caché, couché sur le ventre dans le cimetière de Belgrade. Son butin du jour : 147€ en monnaie, qu'il avait dissimulés dans les graviers du cimetière.

L'avocat du prévenu a recontextualisé le parcours de son client lors de l'andience du 15 avril. " D'Albanie, il voulait rejoindre l'Angleterre quand il a rencontré un compatriote à Bruxelles. On lui a dit qu'avec un mariage blanc, les choses seraient plus faciles pour lui en Belgique. Il a réuni 3000 euros et celui qui lui proposait cela a disparu dans la nature avec son argent. Il a perdu cette somme et il ne lui restait que 300 euros quand on lui a proposé de le rémunérer pour des vols. Il a suivi un inconnu, ils sont descendus à la gare de Namur puis l'autre homme est entré dans une maison. Nicolas faisait le guetteur. L'autre en est sorti, lui a donné une grosse tirelire pleine de pièces, puis la police est arrivée et il a été arrêté. Pour cela, il est emprisonné depuis 5 mois."

L'avocat de Nicolas plaidait un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. " L'office des étrangers avait déjà rédigé un ordre de quitter le territoire avant qu'il ne soit placé sous mandat d'arrêt. Quand il sortira de prison, il sera expulsé vers l'Albanie et ne pourra plus entrer en Union Européenne pour une période de 3 ans."

Le jugement est intervenu ce jeudi : le prévenu écope d'une peine de prison de 18 mois, assortie d'un mois supplémentaire pour le séjour illégal.