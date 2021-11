Le salon RECUPère, dédié à l'éco-consommation, l'éco-design et au réemploi, aura lieu samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 à Namur Expo, indique mardi son organisateur, la Ville de Namur. Lors de sa dernière édition, en 2018, cet événement organisé tous les deux ans avait attiré quelque 14.000 visiteurs. Il a ensuite dû être annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Cette 5e édition sera placée sous le thème "Retour vers le futur", en référence à la réutilisation et aux leçons qui peuvent être tirées des aînés pour adapter les modes de consommation.

Malgré le contexte sanitaire, 84 exposants ont répondu présents. Le salon accueillera également 13 démonstrateurs et animateurs qui proposeront des ateliers variés et inspirants pour petits et grands. Le programme est complété par des workshops payants ou encore un parcours d'artistes.

Comme par le passé, la coordination de l'évènement a été confiée à la Ressourcerie namuroise. Plus d'informations sur www.recupere.be.