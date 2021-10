Plus de 50 millions d'appareils électroménagers inutilisés dorment dans les ménages belges. C’est pourquoi Recupel et Nostalgie unissent leurs force pour leur donner une seconde vie. Les 13 octobre prochain, Recupel et Nostalgie organisent une grande collecte d’ appareils électriques et électro (cuisinières, fours à micro-ondes, machines à laver, machines à café, bouilloires ....), de préférence encore en bon état afin de les reconditionner pour en faire don aux victimes des inondations. Les appareils non récupérables seront recyclés en nouvelles matières premières.

Tout au long de la journée (de 10 à 19 heures) les auditeurs de Nostalgie seront appelés à apporter les appareils électriques inutilisés au parking de l' Acinapolis à Namur.

Tous les appareils électriques et électroniques sont les bienvenus. Mais ce sont surtout les appareils en bon état de fonctionnement et utiles qui sont recherchés, tels que des micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, plaques de cuisson, machines à café, jouets électroniques, laptops etc.. Ces appareils pourront offrir un peu de réconfort à des victimes des inondations en Wallonie.

Cette opération se déroulera en coopération avec La Bourse aux dons et les partenaires locaux de Recupel actifs dans le transport et la réutilisation : Retrival, Trans’form et Cyreo . Ensemble, ils se chargeront de trier les appareils et de les remettre aux personnes en ayant le plus besoin. Quant aux appareils défectueux ou irréparables, ils seront confiés aux entreprises de recyclage où ils seront soigneusement démantelés et transformés en matériaux servant à fabriquer de nouveaux produits.