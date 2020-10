C'était aussi l'occasion pour les membres du collège de témoigner aux policiers leur gratitude par rapport à leur professionnalisme et leur courage depuis de nombreuses années au service de la population jemeppoise.

L'inspecteur Pierre Ladouce a reçu la croix civique de première classe;



Le Calog Jean-Christophe Colmant est promu Chevalier de l'ordre de Léopold; Le premier commissaire de Police Frédéric Henry est quant à lui maintenant Officier de l'ordre de la couronne Le premier commissaire de Police Frédéric Henry est Officier de l'ordre de la couronne © DR

Les inspecteurs Joël Blaise, David Bultot, Alain André, Sébastien Corrado et la Calog Karine Va Thuyne ont reçu les palmes d'or de l'ordre de la couronne;

Ce mercredi, plusieurs membres de la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre se sont vus décerner par la bourgmestre Stéphanie Thoron une médaille pour leurs années de bons et loyaux services, en présence du collège communal et des premiers commissaires divisionnaires Didier Verlaine, directeur de la police judiciaire fédérale de Namur et Michel Remacle, directeur-coordinateur de la police fédérale de l'arrondissement de Namur. Ces distinctions visaient le personnel statutaire, membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique ( appelés Calog, en langage interne).