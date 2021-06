René Tonneaux, âgé aujourd’hui de 70 ans, est accusé d’avoir détourné une somme de 2.043.722 euros entre 2007 et 2016 au préjudice de l’Office Wallon des Déchets, qui n’a pas survécu au scandale. Il devait répondre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de préventions de détournement, de faux et usage de faux. Son épouse, était pour sa part accusée de blanchiment et de recel.