La Ville de Namur poursuit sa mutation à travers la concrétisation des grands projets au centre-ville, dont l’aménagement de la place Maurice Servais. Le parking à ciel ouvert cédera bientôt sa place à une véritable place publique, dotée d’un kiosque, rendue plus conviviale et pouvant accueillir de futures terrasses. Le chantier pour l’installation du kiosque, des bancs et du terrassement continue son avancée. En parallèle, une nouvelle phase débutera dès le 6/10/2021 et consistera au réaménagement complet du trottoir et de la voirie entre la place et les façades côté ouest (immeubles pairs).

Du 6/10 au 30/11, Place Maurice Servais, la circulation des véhicules sera interdite le long des immeubles pairs, le sens de circulation sera inversé côté immeubles impairs. Rue des Fossés Fleuris, la voirie sera déclarée "voie sans issue" au départ de la rue des Échasseurs (excepté·e·s piéton·ne·s et les cyclistes). Rue des Brasseurs, le sens de circulation sera inversé le long de la place Maurice Servais. Une déviation sera mise en place rue des Échasseurs à son croisement avec la rue des Fossés fleuris pour rejoindre la rue des Brasseurs avec possibilité de tourner vers la droite ou vers la gauche.

Deux déposes-minutes seront actifs durant cette phase. Il se situent rue de Échasseurs et rue des Brasseurs (en face du Foyer namurois). Pas de place aux déposes-minutes ? Un arrêt plus long ? Pensez à vous garer sur un autre emplacement et bénéficiez de 30 minutes de stationnement gratuites.