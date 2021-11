Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine en Wallonie, une subvention de 270.000 € est octroyée à la Ville de Gembloux. Cette subvention permettra d’acquérir l’immeuble située rue Notre-Dame, 14 à 5030 Gembloux.

Par ailleurs, toujours dans cette optique, une enveloppe de 565.000 € est libérée pour réaliser les travaux relatifs à la rénovation et l’aménagement des bâtiments rue Notre-Dame, n°3, 5 et 7 à Gembloux. Et enfin, 341.550 € pour acquérir l’immeuble sis rue Léopold, 16 à 5030 Gembloux.