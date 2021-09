C’est bientôt la rentrée dans l’enseignement supérieur ! Cette année particulièrement, le personnel et les étudiants de l’Hénallux espèrent vivre ce moment pleinement en présentiel. Cette rentrée académique 2021 est également signe de changement puisque depuis le 1er juillet 2021 une nouvelle équipe de direction a été désignée pour un mandat de 5 années. C’est Benoît Dujardin qui succède à Marylène Pierret en tant que Directeur-Président.

Diplômé en comptabilité et en sciences de gestion, il a rejoint la Haute École Blaise Pascal en septembre 2000 après avoir débuté sa carrière à la Banque Nationale de Belgique. Ayant occupé une fonction de direction au département d’Arlon entre 2007 et 2016, il a participé à la création du Campus Callemeyn, à la mise en place du bachelier Assistant Social au sein de celui-ci ainsi qu’à la naissance de l’Hénallux en 2011. De 2016 à 2021, il a assuré la direction du domaine des Sciences juridiques, économiques et de gestion, ainsi que la mission transversale relative à la concertation sociale au sein de l’Hénallux.

Les autres membres du Collège de Direction sont : Cécile Dury, Directrice du domaine de la Santé, Vice-Directrice-Présidente, Christine Biston, Directrice des domaines de l’Information et de la communication et des Sciences politiques et sociales, Alain Bultot, Directeur du domaine des Sciences psychologiques et de l’éducation, Anthony Grevisse, Directeur des domaines des Sciences juridiques et des Sciences économiques et de gestion, Fabian Restiaux, Directeur des domaines des Sciences et des Sciences de l’ingénieur et technologie et Caroline Delwasse, Directrice administrative et financière