Le directeur, Olaf Mertens, explique : "Il devient indispensable actuellement d’offrir la possibilité à nos élèves d’acquérir des compétences quant à un usage performant des techniques numériques. Accompagnés durant une année par un référent numérique externe et soutenus par 6 collègues en interne, nos professeurs vont progressivement exploiter ce nouvel outil pour offrir une diversité dans leurs méthodes d’apprentissage et augmenter par conséquent la motivation des élèves via l’exploitation raisonnée des ressources numériques uniformes mises à leur disposition."

Ce jeudi 16 septembre, l’Institut de la Providence de Champion organisait sa toute première rentrée numérique. Les 425 élèves de 3ème et 4ème années ont reçu un petit PC portable (Chromebook) des mains des référents numériques de l’école, accompagné durant cette journée par les 7 référents numériques de l’asbl EducIT promotrice du projet d’équipement numérique uniforme : www.rentreenumerique.be