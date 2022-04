La ville de Namur annonce la réouverture de la piscine de Jambes ce jeudi 14 avril. Suite à un taux de légionellose supérieur au maximum autorisé, plusieurs interventions techniques ont dû être réalisées, la piscine était fermée depuis le 14 janvier dernier.

Le protocole de sécurité Covid suspendu pour le moment, cependant il est recommandé ce qui suit d'appliquer les gestes barrières habituels : maintien des distances de sécurité et désinfection des mains et de réduire le temps en cabine, vestiaire et sous la douche au minimum.

La piscines est accessible sans prise de rdv préalable, ouverte à toutes et à tous quelles que soient les activités. Pas de limitation de durée de temps de nage

Tarif normal en vigueur dans les piscines communales, à savoir : entrée individuelle adulte namurois : 3,00 €, entrée individuelle enfant namurois : 2.50 €, entrée individuelle adulte non namurois : 5,00 €, entrée individuelle enfant non namurois : 4,50 €.

Lundi : 07:00-18:30

Mardi : 07:00-18:30

Mercredi : 07:00-18:30

Jeudi : 07:00-18:30

Vendredi : 07:00-21:00

Samedi : 10:00-18:30

Dimanche : 09:00-14:00