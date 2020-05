En date du 11 mai, les commerces dits non essentiels seront à nouveau autorisés à ouvrir leurs portes. Il s’agit de la phase 1B du déconfinement. Ne sont pas concernées une série d’activités énumérées par le Conseil National de Sécurité telles que l’Horeca, les coiffeurs et les soins esthétiques. Pour rappel, les ouvertures des commerces à partir de ce lundi s’accompagneront de plusieurs mesures de sécurité, toujours appliquées en vue de limiter la propagation du virus Covid-19.

A Andenne, comme ailleurs dans le pays, voici les principales mesures et recommandations qui seront mises en place dans les magasins :

1 seul client est autorisé par 10m² et le temps d’accès aux magasins est limité à 30 minutes par client ;

les distances de sécurité doivent impérativement être respectées (1,5 m de distance dans et devant les magasins) ;

aller seul.e faire ses achats - toutefois, les enfants de moins de 18 ans et les personnes qui ont besoin d’une assistance peuvent s’y rendre accompagnés d’1 adulte ;

la priorité est donnée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à mobilité réduite et au personnel soignant ;

le port du masque n’est pas obligatoire mais est fortement recommandé dans les commerces ;

le paiement par carte bancaire reste à privilégier.

Ces mesures viennent bien entendu compléter les gestes barrières désormais connus du grand public : se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique, tousser dans son coude. Il y a lieu évidemment de ne pas se rendre dans les commerces si l’on présente un symptôme de maladie.

À Andenne, depuis plusieurs jours, de nombreux commerçants se préparent pour accueillir leur clientèle dès ce lundi. Ils ont mis en place les consignes de sécurité et investi dans des dispositifs supplémentaires afin de veiller à la sécurité de leurs clients. Nombreux sont ceux qui ont installé des écrans de protection en plexiglass sur leurs comptoirs et mettront, à disposition de leurs clients, du gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, la Ville d’Andenne a mené une grande opération de distribution gratuite de visières de protection pour les commerçants qui en ont fait la demande. Ces écrans de protection fabriqués par le FabLab d’Andenne peuvent être portés en complément d’un masque classique par le personnel des commerces. Plus de 550 visières ont ainsi été distribuées à Andenne et dans ses villages depuis le début de la pandémie.

Dans les magasins de textile, certains commerces se sont dotés de défroisseurs à vapeur industriels à haute température, qui seront utilisés dès lors qu’un vêtement aura été touché ou essayé par un client, avant d’être remis en rayon.

Quelques boutiques proposeront également des ouvertures sur rendez-vous, notamment pour les essayages. Elles se tiendront également à disposition de leur clientèle pour les informer sur la disponibilité des produits afin d’éviter tous les déplacements inutiles.

Enfin, ces dernières semaines, plusieurs commerçants ont également développé de la vente et de la réservation de produits en ligne accompagnées d’un système de livraisons ou d’envois.

Pour connaître les spécificités propres à chaque commerce, les pages Facebook et sites web ainsi que les réseaux sociaux et le site internet de Shop in Andenne sont de bons conseils.

En ce qui concerne la sécurité publique et le respect des règles préconisées, la Zone de Police des Arches compte renforcer les contrôles et surveillances dans les axes commerciaux. Des patrouilles spécifiques seront affectées à la surveillance à proximité et dans les magasins.

Fermés depuis plusieurs semaines, les commerçants andennais se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir leurs clients et ont mis en place des conditions optimales pour cette réouverture. Les clients andennais sont invités à se rendre dans leurs commerces en respectant toutes les consignes mises en place pour leur sécurité et celle de leurs commerçants. Il leur est conseillé de ne pas se précipiter dès lundi et de répartir leurs achats dans les jours et semaines à venir ; tout en soutenant ce commerce de proximité, indispensable au développement local.