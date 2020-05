Pour accompagner cette réouverture, la Ville de Namur a décidé d’instaurer un piétonnier temporaire dans l’axe Fer-Ange durant la première semaine de reprise des commerces, soit du 11 au 17 mai. Par cette mesure, elle souhaite soutenir les commerçants en proposant différentes mesures de mobilité qui sont destinées à améliorer la convivialité et la sécurité sanitaire (maintien de la distanciation sociale) au centre-ville en prévision d'une éventuelle affluence lors de l'accès aux commerces.

Quelles seront les rues piétonnes ? Les rues de Fer (depuis la rue des Dames Blanches), Saint-Jacques, Emile Cuvelier (depuis la rue Pepin) et de l'Ange. Quelles seront les mesures ? La circulation des véhicules sera interdite de 10h à 19h. Le stationnement des véhicules sera interdit de 9h à 19h. Les vélos resteront autorisés à circuler. Le sens unique de la rue des Dames Blanches sera inversé entre la rue de Fer et la rue Galliot pendant toute la période (soit du lundi 10h au dimanche 19h).

Quel impact sur la circulation des bus ? La circulation des navettes de bus de la ligne 51 sera maintenue dans les axes Fer/Ange et Cuvelier/Saint-Jacques selon ses horaires habituels (toutes les 10-15 minutes, en semaine de 7h à 9h30 et de 15h30 à 19h ainsi que le samedi de 14h à 19h). Les autres bus urbains emprunteront l’itinéraire de déviation du samedi, via l’axe Jean-Baptiste Brabant depuis et en direction de la gare, avec desserte des arrêts situés rues Rogier et Jean-Baptiste Brabant (en remplacement des arrêts des rues de Fer, de l'Ange, Fernand Golenvaux, de la Tour, Emile Cuvelier et de Bruxelles).

La gratuité exceptionnelle du stationnement sera prolongée jusqu’au 31 mai 2020 inclus pour l'ensemble des voiries réglementées par horodateurs et dans les parkings gérés par la Ville, à savoir : les parkings des Casernes 1 et 2, le parking Namur Expo, le P+R Saint Nicolas et le parking de l’Hôtel de Ville (hormis le niveau -2 qui restera réservé aux abonnés du lundi au vendredi). A noter encore qu’un parking vélo sécurisé est gratuitement accessible au niveau -1 du parking de l’Hôtel de Ville (du lundi au samedi, de 7h30 à 19h).