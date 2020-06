Réouverture du café de Flore : “Des clients déjà devant la porte avant l’ouverture” © LEf Namur LEF

La fermeture a été difficile à vivre, pour lui et son épouse Mimoza, psychologiquement et socialement : “On a besoin de ce lieu, non pas pour notre gagne-pain, mais pour les contacts avec les clients, la relation humaine que nous avons avec eux. Nos clients, c’est vraiment notre énergie”.