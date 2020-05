Après des semaines de confinement, le Delta peut à nouveau ouvrir ses portes au public dès le mardi 19 mai, uniquement pour les espaces d’exposition, le Delta shop et le PointCulture.

"Cette réouverture s’accompagne d’une série de mesures sanitaires. Il est conseillé de consulter régulièrement notre site web www.ledelta.be et/ou nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de l’évolution de la situation. Nous espérons pouvoir étendre notre réouverture (tiers-lieu, stages d’été, salles de spectacle, etc.) dans les prochaines semaines.", explique-t-on.

Modalités générales :

- le port du masque est obligatoire pour les visiteurs de + de 12 ans. Merci de vous munir du vôtre

- dès votre arrivée, vous serez invité à vous laver les mains avec le gel hydro-alcoolique à disposition dans le sas d’entrée

- l’usage de l’ascenseur est strictement réservé aux personnes à mobilité réduite - un marquage au sol vous indique comment circuler dans le Delta, merci de le respecter, ainsi que la distanciation sociale (1m50)

- dans les escaliers, les personnes qui montent ont priorité sur celles qui descendent. Des zones d’attente sont prévues sur les paliers (marquage au sol)

- des gels hydro-alcooliques sont disponibles à plusieurs étages, merci de les utiliser. Les sanitaires et autres endroits sensibles (poignées, portes) sont régulièrement nettoyés

Modalités pour les espaces d’exposition :



- l’accès à l’exposition Peter Saul se fera sur réservation, soit via la billetterie en ligne, où il vous est demandé de choisir le jour de votre visite et la tranche horaire (matin ou après-midi) soit par téléphone au 081/77 67 73. Si réservation par téléphone, les tickets se prendront sur place (paiement électronique recommandé). À votre arrivée, il vous sera peut-être demandé de patienter un peu avant de pénétrer dans l’exposition afin de respecter la jauge autorisée

- les vestiaires (casiers autonomes) sont fermés. Merci de ne pas vous présenter avec des sacs/équipements volumineux. À défaut, les sacs devront être déposés près du comptoir de la billetterie

- un circuit de visite avec sens unidirectionnel de circulation est fléché dans les salles, merci de le respecter et de ne pas excéder une heure de visite

- seules les visites individuelles sont autorisées, il n’y a donc pas de visites de groupes ni de visites guidées organisées. Un.e médiateur.trice se tient à votre disposition, il.elle pourra, moyennant la distanciation sociale, vous orienter et répondre à vos questions. Un livret gratuit est également disponible

Modalités pour le PointCulture :