Namur veut repenser son centre-ville avec ses citoyens

La Ville de Namur réfléchit à l’avenir de son centre-ville, dans le but de le revitaliser, le redynamiser et accroître son degré d’attractivité. Un projet transversal qui implique un questionnement sur la mobilité et l’extension du piétonnier. Des études ont démarré mais le but est aussi et surtout d’impliquer le citoyen à travers des ateliers de co construction. "C’est un chantier prospectif, on ne va pas démarrer des travaux dans six mois mais plutôt poser les jalons d’une transformation qui façonnera le visage de Namur pour plusieurs années",