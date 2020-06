Les 12 directions et les plus de 350 enseignant·e·s, puéricultrices, aides maternelles et autre personnel encadrant étaient au rendez-vous, ce lundi matin, dans les écoles du réseau communal namurois

Après une semaine intense de préparatifs, une mobilisation de chacune et chacun, c’est dans une ambiance alliant convivialité et respect des mesures sanitaires, que pas moins de 3191 écolières et écoliers sont retournés sur les bancs de l’école.

Gel hydro-alcoolique, mesures de distanciation pour les uns, port du masque pour d’autres, lavage régulier des mains, multiplication des accès, nettoyage renforcé… Toutes les mesures ont été mises en place dans le respect des consignes afin d’assurer un accueil sécurisé et rassurant.

En ce qui concerne le premier jour de rentrée de ce 8 juin, le taux moyen de présence varie d’une école à l’autre. En maternel, une moyenne de 66 % de présence (avec un pic de 97%). En primaire, une moyenne de 77 % de présence (avec un pic de 94%)

"Il va de soi que la Ville sera attentive à l’accompagnement des enfants qui n’auront pas repris l’école.", précise Patricia Grandchamps, échevine de l'éducation.