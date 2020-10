La société gestionnaire des halls de Namur Expo a adapté son infrastructure et ses événements pour pouvoir accueillir ses visiteurs et ses exposants en toute sécurité. Interrompus pendant plusieurs mois suite à la crise sanitaire, les salons sont à nouveau autorisés depuis le 1er septembre dernier. C’est donc ce jeudi 8 octobre qu’Easyfairs Belgium entamait sa saison 2020-2021 à Namur Expo, en organisant la 2e édition de Worksafe, le salon professionnel de la santé et de la sécurité au travail. 68 exposants et près de 700 visiteurs ont pris part à cet événement, renouant, avec bonheur et dans le respect de normes sanitaires strictes, avec les contacts professionnels en face à face.

"Dès samedi prochain, Namur Expo ouvrira à nouveau ses portes pour accueillir Batireno + Energie & Habitat, le salon wallon pour construire et rénover avec l’énergie. Celui-ci se déroulera sur deux week-ends, les 17-18-19 et 23-24-25 octobre. Plus de 100 exposants ont répondu à l’appel ! Ils seront présents pour rencontrer les visiteurs, plus impatients que jamais de concrétiser leurs projets de construction, de rénovation ou d’aménagement restés bien souvent en « stand-by » depuis les premiers temps du confinement. Un vaste programme de conférences et d’ateliers apportera aussi des informations et des éclairages pointus sur les tendances et techniques constructives les plus actuelles."

Pour participer à Batireno + Energie & Habitat, il est désormais indispensable de s’enregistrer en ligne sur www.batireno.be/tickets, afin d’obtenir son ticket d’entrée. Cette mesure, dictée par le contexte sanitaire, permet d’anticiper et de contrôler la densité de la fréquentation. Lors de leur enregistrement, les visiteurs devront choisir un jour et un créneau horaire d’arrivée. De cette manière, Easyfairs s’assure de ne jamais dépasser des seuils de fréquentation qui mettraient en danger le respect de la distanciation sociale.

Outre l’enregistrement en ligne obligatoire, l’organisation de ces salons implique bien entendu la mise en place de mesures sanitaires strictes. Du paiement sans contact aux nouvelles procédures de nettoyage, les solutions dans lesquelles Easyfairs Belgium a investi permettent de faciliter le respect de la distanciation sociale, d’assurer la sécurité de tous et de fournir un niveau d’hygiène irréprochable lors des événements et dans le bâtiment.