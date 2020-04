Dans tous les services où cela s’avère possible, c’est le télétravail qui reste obligatoire et permanent

Le Collège provincial a décidé de prolonger certaines des mesures actuellement en vigueur et d’en prendre de nouvelles suite à la réunion du Conseil national de sécurité du 24 avril et à la diffusion du guide Travailler en sécurité – Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail.

L’objectif de ces mesures est de reprendre progressivement l’ensemble des activités provinciales, en lien direct avec la stratégie nationale de déconfinement et en veillant à respecter scrupuleusement toutes les mesures de précaution.

Dans ce contexte, dans tous les services où cela s’avère possible, c’est le télétravail qui reste obligatoire et permanent, jusqu’à nouvel ordre et sauf nécessité, afin d’éviter les contacts entre les agents et tout risque de contamination. Les réunions indispensables seront organisées à distance, sauf nécessité absolue.

Quant aux agents dont la fonction ne peut s’exercer dans le cadre du télétravail, ils seront remis au travail progressivement. À partir de ce lundi, ils seront contactés par leur hiérarchie afin d’examiner leur situation individuelle, de redéfinir leurs attributions et de procéder à leur remise au travail selon un calendrier qui sera défini. Ceux qui ne reprendront pas immédiatement le travail seront dispensés de leurs prestations, mais pourront être rappelés à tout moment par leur responsable hiérarchique afin de reprendre tout ou partie de leurs fonctions.

Afin de mettre ce processus en mouvement, un ensemble de locaux seront aménagés dont beaucoup sont accessibles à la population. Des mesures permettant le respect des consignes de distanciation sociale (marquages au sol, rubans, barrières, etc) seront dès lors mises en place. Sont concernés : le Delta, les musées, les maisons du mieux-être, l’ensemble des établissements d’enseignement et de formation, le domaine provincial de Chevetogne, l’imprimerie provinciale, l’atelier du service technique provincial à Haillot, les locaux Atlas du service technique provincial, les locaux du service technique du patrimoine immobilier (cellule entretien et maintenance), les laboratoires de l’Office provincial agricole, les locaux de la lecture publique et l’entrepôt du service Com à Naninne. Tous les espaces d’accueil seront aménagés (protection de type plexi) et le nombre de personnes autorisées limité.

Des mesures spécifiques ont également été prises pour la reprise d’activités in situ de certains services plus spécifiques à partir du 18 mai - services de santé mentale, Sailfe (service d’aide et d’interventions locales pour les enfants et les familles), Mado (maison des adolescents), services de santé scolaire (PMS – PSE), Saser (service de santé affective, sexuelle et de réduction des risques), musées, Delta, centre de ressources documentaires

Les mesures recommandées par les autorités sanitaires seront bien évidemment mises en place au sein de tous les services de l’institution provinciale, à savoir la mise en place des dispositifs nécessaire à une hygiène correcte des mains, la ventilation régulière et suffisante des locaux, le strict respect des distances sociales et la mise en place de mesures d’organisation du travail pertinentes et des protections collectives, le port du masque si nécessaire. Lors de l’utilisation de véhicule de service, les distances sociales devront également être respectées. Une séparation physique pourra également être mise en place, de même que le port du masque, les équipements de travail (y compris les outils et les machines) seront individualisés au maximum et nettoyés de manière régulière.