Le gouvernement fédéral a autorisé la reprise des visites aux patients hospitalisés dès ce mardi 2 juin, laissant à chaque hôpital l’organisation de cette reprise selon son propre agenda. Le CHR Sambre et Meuse a décidé de rouvrir les visites à partir du lundi 8 juin, selon des modalités très précises.

Organiser la reprise des visites au sein des hôpitaux demande du temps pour garantir la santé et la sécurité de chacun, tant celles du patient, que des visiteurs et membres du personnel. C’est pourquoi le CHR Sambre et Meuse s’est donné une semaine supplémentaire afin que cette reprise des visites soit bien préparée.

Le CHR pourra accueillir des visiteurs dès ce lundi 8 juin, aux conditions suivantes :

· Pour les patients hospitalisés, 1 personne maximum (adulte) peut venir en visite, et toujours la même ;

· Les visites se font uniquement sur rendez-vous, pris par téléphone :

- Site Meuse (à Namur)

Prise de rendez-vous : à partir du lundi 8 juin, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h au 081/72 71 39.

Horaire des visites : du lundi au dimanche, de 17h à 19h.

- Site Sambre (à Auvelais)

Prise de rendez-vous : à partir du lundi 8 juin, du lundi au vendredi, de 9h à 12h au 071/26 53 74.

Horaire des visites : du lundi au vendredi de 16h à 18h.

· A l’admission du patient, on lui demandera le nom de la personne qu’il/elle souhaite recevoir en visite ;

· Pas de possibilité de visite dans les unités COVID-19, aux Urgences, aux hôpitaux de jour et en dialyse ;

· Exceptions qui restent les mêmes :

- Pour les maternités, centres néonataux et pédiatries : un ou deux parents (ou assimilés) sont autorisés ;

- Pour les patients en fin de vie : visites possibles pour les parents proches sur rendez-vous (auprès de l’unité de soins).