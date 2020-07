Envie de reproduire les gestes des hommes préhistoriques et de découvrir cette période et celle de l'Antiquité de manière ludique? Rendez-vous cet été au Musée du Malgré-Tout à Treignes. En effet, à 14h, pendant les vacances scolaires et les week-ends, le parc propose aux familles de participer aux animations habituellement réservées aux groupes gratuitement moyennant le prix d'entrée au musée.

Au programme par exemple : découverte des différents systèmes de production du feu utilisés depuis la Préhistoire jusqu'aujourd'hui, des instruments à vent, à corde, des percussions, des sonnailles sont mis à disposition de chacun pour découvrir des sons préhistoriques, découverte et apprentissage de l'utilisation du propulseur, l'arme de chasse de nos ancêtres du Paléolithique

Le programme est visible sur le site internet www.museedumalgretout.be