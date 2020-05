"La reprise des activités hospitalières normales sera conditionnée et limitée par le maintien de certaines mesures imposées par le plan d’urgence nationale initié le 13 mars dernier, par la disponibilité du personnel et la mise en place de mesures organisationnelles et infrastructurelles concernant notamment l'accueil, les flux de patients, les salles d'attente, la planification des consultations, des examens et des interventions dans le respect strict des règles d’hygiène et de distanciation sociale et de séparation optimale du flux de patients COVID et non COVID. Mais aussi par la disponibilité et la gestion continue du matériel de protection individuel pour les collaborateurs, et pour les patients et leurs proches , tout comme par la disponibilité des stocks de médicaments, des infrastructures (lits, salles d’opération et places en Soins Intensifs notamment) et des dispositifs médicaux nécessaires aux soins des patients."

Si chaque institution du RHN a envisagé, chacune à son rythme et en fonction de ses spécificités, un plan de reprise, il apparaît qu’il sera impossible d’envisager une reprise, même partielle, pour ce 4 mai 2020. "Il en ressort les éléments suivants : le 4 mai, nous continuerons à assurer la continuité de la prise en charge des interventions immédiates et nécessaires telle que mise en œuvre depuis le début de la crise. En fonction du respect strict des directives du SPF et selon l’organisation propre de chaque site, la reprise progressive des activités hospitalières sera reprogrammée au cours de la semaine prochaine. Il en résulte que l’activité sera toujours orientée à destination des situations urgentes et nécessitant une suite de soins. Le redémarrage des activités non-COVID électives, programmées et absolument nécessaires, aura lieu toujours sur un mode progressif lié aux limitations citées cidessus à partir du 11 mai.