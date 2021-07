Le Comptoir des Ressources Créatives Namur, en partenariat avec le Hang’ART, vous propose d’intégrer un lieu de création gratuitement durant 6 mois pour faire progresser votre projet créatif. Un accompagnement et un suivi de votre projet vous permettront de le développer et le concrétiser !

Les conditions requises : être maximum employé à mi-temps pour un autre emploi, créer une page membre sur le site du CRC, participer via une cotisation de *50 € par mois., accepter d’être accompagné tout au long du projet par le CRC et ses partenaires, être suffisamment libre pour occuper le lieu régulièrement (minimum trois jours semaines). Mais aussi diriger son projet afin d’être capable de payer la mise à disposition de l’espace au bout des 6 mois d’occupation gratuits, être au début de la mise en place de votre projet, tout en étant au-delà de l’étape d’idée et avoir un objectif de professionnalisation.

Vous pouvez remettre votre candidature ici avant le 6 aooût : https://www.comptoirdesressourcescreatives.be/je-propose/une-candidature-residence-hangart

Vous ne rentrez pas dans les conditions pour les résidences et l'accompagnement ? Des espaces de travail sont disponibles au Hang'Art Namur - remplissez vite ce formulaire ou contactez Anne Sophie !