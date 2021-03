Active depuis près de cent ans dans les équipements de haute technologie destinés au monde médical, Analis vient de mettre sur le marché une solution qui pourrait permettre à tous de changer d’air. Ou du moins de le désinfecter de manière aussi radicale que saine. "Bien au-delà du Covid, c’est l’ensemble des pathogènes et allergènes présents dans l’air (grippe, virus divers, bactéries, pollen ou acariens) qui sont détruits instantanément lors de leur aspiration dans cet appareil", explique Filip Hendrickx, CEO d’Analis Development. "Avec pour résultat un air pur et surtout désinfecté. Au contraire de solutions à lampes UVC, ici, pas question d’attendre que le travail soit terminé pour pénétrer dans la pièce. Les appareils fonctionnent 24h/24, 7j/7. et sans aucune émission nocive."

Ils disposent d’une technologie plasma brevetée capable de désinfecter l’air avec une efficacité prouvée de 99,9 % contre les virus, bactéries, allergènes et autres particules polluantes. "Outre plusieurs études européennes qui démontrent cette efficacité, notre solution a décroché l’aval de la FDA, l’administration sanitaire américaine, désignant le Novaerus comme solution de référence sur le marché pour tuer les virus en circulation dans l’air", commente Ron Roobroeck, International Sales&Marketing Manager de l’entreprise.

Dès sa sortie, plusieurs professionnels tant du monde médical et commercial que de l’Horeca ou du bien-être s’en sont équipés. À commencer par les coiffeurs qui voient ainsi, par exemple, les risques de maladie professionnelle diminuer considérablement grâce à l’élimination systématique des composés organiques volatils générés notamment par l’utilisation de laques et colorants. Simple à installer, la solution est rendue plus accessible grâce aux possibilités de financement proposées, notamment le leasing. Désormais, pour moins de 40 euros par mois, il est possible de respirer sans virus.

Grégory Piérard