Vous habitez en Province de Namur et vous avez du mobilier à donner ? Contactez La Ressourcerie Namuroise : en soutien avec les personnes sinistrées suite aux inondations, le mobilier collecté jusqu'à la fin du mois de juillet sera destiné principalement aux victimes des intempéries.

La Ressourcerie indique : "Vous êtes nombreux à nous contacter afin de nous faire parvenir vos dons et/ou faire appel à notre service de collecte des encombrants suite aux inondations. En soutien avec les personnes sinistrées suite aux événements de ces derniers jours, le mobilier collecté jusqu'à la fin du mois de juillet sera essentiellement réservé afin de répondre aux besoins les plus urgents des communes et CPAS partenaires. Collecte de vos encombrants en bon et aussi en mauvais état en vue de leur réutilisation ou évacuation vers les filières de recyclage adéquates. Nos équipes feront leur possible pour vous répondre et assurer le meilleur service qui soit."

Pour joindre le service de collecte et demander un passage : 081/260400 - www.laressourcerie.be/collecte (formulaire en ligne).