Le tribunal correctionnel de Namur s’est penché lundi sur une série de dossiers résultant de descentes de l’AFSCA dans des restaurants de la région namuroise… asiatiques pour la plupart.

2013, 2015, 2016, 2017,… Le premier prévenu, le tenancier d’un établissement de la région de Mettet, collectionnait les amendes administratives. En 2018, la découverte par un client d’une épingle dans un scampi a provoqué une nouvelle inspection de l’AFSCA. Qui a réalisé les constatations presque classiques pour ce type d’établissement : date de péremption dépassée, réutilisation de décorations en fruits et légumes, absence de date sur des denrées entamées, aliments stockés à même le sol,… Dans ce cas comme dans les autres tout au long de la matinée, une amende de 1000 euros (à majorer des décimes additionnels) est requise par le ministère public. Le conseil du restaurateur plaide pour sa part la suspension simple du prononcé, une mesure de faveurs envers son client qui va faire aveux de faillite prochainement… en raison du Covid.

Autre dossier, même tableau. Après plusieurs amendes administratives rédigées en 2013 et 2014, ce sont des procès-verbaux qui sont adressés aux contrevenants, tenanciers d’un restaurant à buffet en région namuroise. Au menu cette fois : gâteaux recongelés, viandes et poissons stockés à température ambiante, buffet pas assez réfrigéré, couteau au sol.

Dans un dernier dossier, l’exploitant s’estime victime d’acharnement de la part de l’AFSCA. Et Me Bernès de dénoncer un certain excès de zèle et de plaider l’acquittement. "Des denrées ont été considérées comme périmées alors qu’elles ne l’étaient que le jour-même à minuit. Plus tard, on a relevé que l’huile de la friteuse était à 193 degrés au lieu de 180…. Mais rien ne cuisait à ce moment. Des tenues et des instruments de cuisine étaient souillés ? On était en plein service ! On a également déploré l’absence d’un tableau reprenant les différents allergènes. Il existait bien mais en Chinois !"

JVE