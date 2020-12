Le retour de ces ambulants donne lieu à un élargissement des zones d’installation des marchands par rapport au mois de novembre 2020.

Ce jeudi à Jambes, le marché est agencé selon le dispositif de mai 2020. Il se tient entre la place de Wallonie et la place de la Gare fleurie, place de la Patinoire incluse. L’avenue Materne accueille toujours les ambulants d’un seul côté.

Le samedi à Namur, le marché reprend sa disposition de la fin de l’été. Rue de Bruxelles, les alimentaires et les horticulteurs. Rues Lelièvre, Grafé et place du Palais de justice, les manufacturés. Rue de l’Ange, les fleuristes.

Le masque est obligatoire pour les marchands comme pour les clients. Les produits d’hygiène des mains sont mis à disposition par la Ville de Namur aux entrées et sorties du marché. Les marchands complètent l’offre en gel hydroalcoolique sur leur étal. La dégustation de produits est toujours interdite et le plan de circulation en sens unique est maintenu.

"Le maintien de nos marchés et le retour à une offre plus élargie durant cette période hivernale assurent une animation de nos quartiers commerciaux", précise l’échevine Stéphanie Scailquin. D’ailleurs, ils se tiendront bien durant les fêtes de fin d’année (24 et 31 décembre à Jambes, 26 décembre et 2 janvier à Namur).

Les autres marchés sont toujours accessibles, à savoir Belgrade (lundi matin), Salzinnes (mardi matin), Flawinne (mardi après-midi), Bonnine (mercredi après-midi) et La Plante - bio, fermier & artisanal (vendredi après-midi).