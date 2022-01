En janvier, c'est la tradition depuis 30 ans, les photographes de presse namurois livrent leurs regards sur l’année écoulée en partageant leurs photos « coups de coeur » à la

Galerie du Beffroi. A l’invitation de la Ville, André Dubuisson, Jacques Duchateau, Bruno Fahy, Jean-Christophe Guillaume, Olivier Hoslet, Vincent Lorent, Florent Marot, Jean-Pol Sedran et John Thys vous invitent à revoir en images, les événements, faits d’actualité et personnalités qui ont marqué 2021. Entre inondationset crise sanitaire, ambiances footballistiques et mobilisations citoyennes, personnages en vue et citoyens anonymes, chaque photographe a exercé son regard aguerri sur l’actualité, qu’elle soit locale, nationale voire internationale, sportive ou culturelle, pour capter l’instant, le geste, l’expression, qui illustreront l’information dans les médias et sur les réseaux sociaux.

L’an dernier, la Covid-19 s’est imposée dans la rétrospective des photographes de presse : visages masqués, rues désertes, hôpitaux débordés… Cette année, la crise sanitaire est toujours présente mais de façon plus détournée : mouvements de protestation face aux mesures du gouvernement, artistes en résistance ou spectateur solitaire dans une salle culturelle…

Un autre sujet d’actualité a retenu l’attention des photographes : les inondations catastrophiques dans la région et leurs conséquences pour les sinistrés. Des images fortes, poignantes, dont certaines montrant des femmes et des hommes perdus dans des flots d’eaux boueuses, ont fait le tour du monde.

Comme chaque année, cette rétrospective 2021 présente de nombreux portraits non seulement de personnalités médiatiques (Biden, Merkel, Canet, Yann Arthus-Bertrand, Diables Rouges…), mais aussi et surtout de « simples » citoyens et citoyennes captés dans leur quotidien : la doyenne du Benelux, des réfugiés et des sans-papier, des supporters de foot, une jeune danseuse ou encore des ouvriers savoyards suspendus aux câbles du téléphérique de Namur…

Invités de cette rétrospective, après l’ILFoP et l’IATA, les élèves de l’Institut Félicien Rops partageront leurs « points de vue » sur l’année 2021. Des regards neufs, remplis de fraicheur, qui nous montrent l’actualité sous d’autres facettes, tantôt originales, rassurantes, tantôt fortes, reposantes, intrigantes, perturbantes, douces.