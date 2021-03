Toutes les auditions dans le cadre de cette affaire n’ont pas encore pu être réalisées étant donné les blessures des différents protagonistes. Des témoins doivent aussi encore être auditionnés et les images des caméras de surveillance analysées. Le dossier va être mis à l’instruction et repris par le service d’enquête et de recherche de la police de Namur.

Une rixe a impliqué plusieurs personnes âgées de 18 à 21 ans dimanche vers 14h30 dans la rue de Fer, indique le parquet de Namur. Un groupe de trois hommes a été agressé au couteau par un quatrième individu. Deux d’entre eux ont été grièvement blessés mais leurs jours ne seraient toutefois plus en danger. Le troisième a poursuivi l’agresseur et a retourné son couteau contre lui, le blessant au bras.