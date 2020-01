Le 30 décembre dernier, Robert comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de vol et de tentatives de vol commis en octobre 2019 à Couvin. Il avait notamment dérobé trois tronçonneuses dans l’abri de jardin d’un particulier et une tronçonneuse et un coupe-bordure chez une autre personne. Chez cette seconde victime, il a tenté de récidiver mais n’a pas réussi.

Autres méfaits reprochés : les tentatives de vol de quatre cyclomoteurs. Robert était aussi poursuivi pour le vol de deux véhicules, un Daihatsu Rocky et une Citroën Jumpy. Dans les deux cas, c’était parce qu’il devait se déplacer. La première fois, il voulait passer du temps à Mons avec ses enfants et est tombé en panne d’essence sur le retour.

La seconde fois, c’était pour aller voir son frère, toujours à Mons. "Vous vous foutez des règles en société", lui avait lancé le juge Renaud Hauquier. "Avec vous, c’est le Far West."

La particularité dans ce dossier n’est pas tant la gravité des faits, bien qu’ils soient désagréables. Mais plutôt le profil du prévenu et surtout son casier judiciaire.

Lorsqu’il a comparu le 30 décembre, son casier faisait 22 pages. Robert avait déjà été condamné 45 fois par un tribunal ! Six condamnations correctionnelles et trente-neuf de police pour des faits de roulage. "Après 45 condamnations, on va peut-être passer à autre chose !", avait déclaré le président. Le parquet de Namur allait dans le même sens. "Il faut une peine à requérir pour qu’il arrête."

Ce mercredi matin, le verdict est tombé. Et le moins que l’on puisse écrire est que Robert s’en est plutôt bien tiré puisque pour sa 46e condamnation, il a une nouvelle fois écopé d’un sursis probatoire. Celui-ci est assorti à une peine de 40 mois de prison. "Vous bénéficiez encore une fois, et une dernière fois, d’un sursis. La suite dépendra donc de vous", a indiqué le président du tribunal.

L’homme a notamment plusieurs conditions strictes à respecter, comme fournir des prises de sang pour attester de sa non-consommation d’alcool ainsi que suivre diverses formations et avoir un suivi psychologique.