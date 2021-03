L’équipe du Festival International du Rire de Rochefort vient d’annoncer que l’édition 2021, initialement prévue du 28 avril au 16 mai, est reportée à des dates ultérieures, à savoir du 29 septembre au 16 octobre avec une programmation presqu’identique.

On se souvient que l’an dernier, après l’annulation des soirées de gala, en mars, la 40e édition programmée du 6 au 24 mai avait été reportée au mois d’octobre, puis annulée. "A l’approche de l’échéance et toujours dans l’incertitude face aux mesures sanitaires et gouvernementales actuelles, nous avons décidé de ne pas maintenir l’événement aux dates prévues", indiquait l’équipe à l’époque.

Rebelotte, donc, cette année, avec l’espoir que le festival se déroule aux dates qui viennent d’être fixées. " Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons malheureusement accueillir Pablo Andres et son spectacle "Démasqué" cette année à Rochefort. Un échange ou un remboursement des tickets sera proposé", précisent les organisateurs.

Question billetterie, même démarche que pour les précédents reports. Les tickets restent valables pour les spectacles aux mois de septembre-octobre. Aucune démarche particulière n’est requise pour en conserver la validité. La nouvelle date ne vous convient pas ? Vous pouvez conserver le montant de votre/vos place(s) et le faire valoir sur un ou plusieurs autre(s) spectacle(s).

L’équipe espère pouvoir réanimer Rochefort tout au long du week-end de l’ascension grâce à des animations ainsi qu’au Tremplin du Rire. D’autres projets « Covid Friendly » sont à l’étude. Pour (re)découvrir la programmation, rendez-vous sur www.festival-du-rire.be